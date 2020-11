Dorra Zarrouk risquerait une peine de prison dès son retour en Tunisie

L’artiste tunisienne Dorra Zarrouk serait confrontée à des problèmes qui pourraient conduire à son emprisonnement en raison de son mariage avec un homme qui ne serait pas divorcé de sa première épouse, ce qui est interdit par la loi tunisienne.

« La loi tunisienne criminalise le second mariage et interdit la polygamie. Les personnes qui enfreignent cette loi risquent d’écoper d’un an de prison ainsi qu’une amende », a déclaré l’écrivaine Naziha Ghadhani à des agences de presse.

« Dorra Zarrouk appartient à une ancienne famille à Tunis, et elle a été l’une des plus ardentes défenseures des droits des femmes, en plus de son talent, de sa célébrité et de sa position qui lui permet de défendre la femme, mais son mariage avec un homme déjà marié, et peut-être bien polygame, est inappropriée ».

A rappeler que Dorra Zarrouk s’est mariée, la semaine dernière, avec l’architecte et homme d’affaires Hany Saad.