Annulation active du bruit dans les écouteurs sans fil, grâce à LG TONE Free FN7

Certains écouteurs sans fil avec ANC bloquent les sons extérieurs lorsque l’ANC n’est pas activée. C’est pour cela que LG TONE Free FN7 s’est appuyé sur l’isolation acoustique passive déjà excellente en neutralisant les sons externes à l’aide de trois microphones dans chaque oreillette qui surveillent les ondes sonores provenant de toutes les directions.

Quand on active l’ANC, les bruits environnementaux sont presque complètement neutralisés, rendant chaque note et voix encore plus claire, plus naturelle, sans perdre les détails en augmentant le volume au maximum.

Ce genre d’écouteur ultramoderne procure un plaisir d’écoute encore plus grand et une expérience audio personnelle améliorée, un ajustement intra-auriculaire incroyablement confortable et une performance d’isolation acoustique, un son de qualité supérieure réglé par Meridian, un étui de charge hygiénique UVnano – et ajoute la suppression active du bruit (ANC).