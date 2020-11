CAN 2021 (Qualifications) – Tunisie : Saddam Ben Aziza remplace Nassim Hnid

CAN 2021 (Qualifications) – Tunisie

Le défenseur international de l’Etoile du Sahel, Saddam Ben Aziza, a été convoqué par le sélectionneur Mondher Kebaier pour remplacer le joueur de l’AEK Athènes, Nassim Hnid, positif au Covid-19, en prévision de la double confrontation face à la Tanzanie, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2021 (groupe J), annonce dimanche la fédération tunisienne de football.

Le onze national est entré ce dimanche au stade olympique d’El Menzah, en stage de préparation en prévision de ces deux matches prorgammés le 13 novembre au stade de Radès (20h00, heures tunisiennes) et le 17 novembre à Dar Essalam (même heure).

Le sélectionneur de l’équipe de Tunisie avait, rappelle-t-on, dévoilé jeudi, lors d’une visioconférence de presse, la liste finale des joueurs convoqués.

Les Aigles de Carthage occupent la tête du groupe J avec 6 points, devant la Libye et la Tanzanie ex aequo (3 pts) et la Guinée Equatoriale (4e/0 pt).

Liste des joueurs retenus :

Gardiens: Farouk Ben Mustrapha, Moez Ben Cherifia, Aymen Dahmane, Ilyes Damerji

Défenseurs: Yassine Merieh, Dylan Broon, Montassar Talbi, Wajdi Kechrida, Mohamed Drager, Oussama Haddadi et Ali Maaloul, Saddam Ben Aziza

Milieu de terrain: Ilyes skhiri, Amine Ben amor, Anis Ben Slimane, Ilyes Jlassi, Ferjani Sassi, Aymen Ben Mohamed, Saad Bguir, Wahbi Khazri, Mark Lamti, Hamza Rafiaa et Seifeddine El khaoui

Attaquants: Nabil Makni, Naim Sliti et Youssef Msakni.