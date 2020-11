Tunisie : Offre de Bourses d’Etudes au Collège d’Europe pour l’année académique 2021-2022

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, informe dans un communiqué rendu public, que le Collège d’Europe offre des bourses d’études à des diplômés universitaires provenant des pays de la Politique Européenne de Voisinage (PEV), dont fait partie la Tunisie, pour poursuivre des études post-universitaires au Collège d’Europe, campus de Bruges (Belgique) et campus de Natolin (Varsovie Pologne), durant l’année académique 2021-2022.

Les spécialités concernées sont les suivantes : Spécialités Etudes économiques européennes, Etudes européennes interdisciplinaires, Etudes juridiques européennes, Etudes politiques et de gouvernance européennes, Etudes en relations internationales et diplomatiques de l’UE.

Ces bourses, précise le ministère, couvrent les frais académiques ainsi que le logement, les repas (à l’exception du déjeuner/dîner les dimanches et jours fériés à Bruges) et les frais de voyage.

Les candidats sont appelés à consulter le site internet du Collège: https://www.coleurope.eu/fr/bienvenue-au-college-deurope-une-experience-qui-changera-votrevie, afin d’obtenir toutes les informations nécessaires concernant les programmes, les conditions et les procédures d’admission ainsi que les prérequis linguistiques.

Les candidats doivent s’enregistrer et introduire leurs demandes d’admission en ligne dans la rubrique admission-candidature du site indiqué avant la date limite du 13 Janvier 2021.

Les candidatures recevables seront évaluées par les départements d’études au Collège d’Europe et une présélection sera faite. Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien de sélection qui se déroulera au siège du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Tunisie, et sera conduit par un comité mixte désigné conjointement par le Ministère et le Collège d’Europe.

Les candidats retenus seront informés par courrier électronique, selon la même source.