Tunisie : Changement partiel du trafic routier au niveau du carrefour Berli

Le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’infrastructure a indiqué dans un communiqué publié samedi à Tunis, le changement partiel du trafic routier au niveau du carrefour Berli (Rue Kheireddine Pacha), depuis le vendredi 6 novembre 2020, pour les usagers de la route venant de la route nationale n° 8 et de la route nationale n° 9 et se dirigeant vers cité El-Khadra, El Manezah et Ennasr par la rocade X2.

Le ministère a précisé que ce changement va durer 10 jours consécutifs, et les véhicules pourront continuer à circuler et tourner à droite après le pont sur la même route. Le ministère appelle tous les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à réduire la vitesse.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la poursuite des travaux du projet de changement de la rocade X 2 – route nationale n° 9 – reliant le Nord et le Sud et la Rue Abdelaziz Kamel dans le gouvernorat de Tunis.