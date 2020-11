Tunisie : Enregistrement samedi de 31 décès et de 1302 nouvelles contaminations par le coronavirus

Les services du ministère de la Santé ont enregistré, hier samedi, 31 décès et 1302 nouvelles contaminations pour porter le nombre total des décès et des contaminations depuis l’apparition du virus et jusqu’au 31 octobre 2020 respectivement à 1348 décès et 61115 contaminations, selon des données publiées dimanche par le ministère de la Santé.

Le taux des analyses positives enregistré le 31 octobre 2020 est de 31,9% sur un total de 4080 analyses effectuées au cours de cette période. Le taux des décès a, quant à lui, atteint 11,4% depuis l’apparition du virus en Tunisie.

Le nombre de nouveaux malades séjournant dans les hôpitaux s’élève à 49 et celui des nouveaux malades placés dans les servics de réanimation est de 9 patients.

Le nombre de malades hospitalisés a atteint depuis le mois de février jusqu’au 31 octobre courant 2810 malades et celui des malades dans les services de soins intensifs est de 233 patients, en plus de 106 autres placés sous respiration artificielle.

Le taux d’occupation des lits de soins intensifs et des lits d’oxygène a atteint respectivement 86% et 65% jusqu’au 31 octobre 2020.