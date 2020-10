Tunisie : La présidence de l’ARP condamne l’attaque de Nice

La présidence de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a condamné ” l’opération criminelle ” survenue, jeudi matin, à l’intérieur de la basilique Notre-Dame de Nice (France).

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la présidence de l’ARP, appelle les parlements du monde à ” s’activer efficacement afin de faire face aux discours de haine, de violence, d’incitation, de provocation et toutes les manifestations d’extrémisme religieux et ethnique “.

La même source a également exprimé sa solidarité avec les familles des victimes, réitérant sa consternation de toutes les opérations terroristes qui diffusent la terreur, la destruction et qui anéantissent des vies humaines au nom de la religion et de la race. Pour la présidence de l’ARP, ” cette opération terroriste ne nuira pas aux relations historiques entre les deux pays et les deux peuples tunisiens et français “.

” Cet acte ne représente ni les tunisiens ni les musulmans en général “, précise la présidence du parlement. Et d’estimer que cette opération terroriste n’aura pas d’impact sur les tunisiens résidant en France depuis des décennies et qui ont toujours prouvé qu’ils sont des pacifistes et qu’ils sont une force de bien et de travail. La présidence de l’ARP a également dénoncé toute tentative de lier ces actes criminels à l’islam, une religion basée ” sur les principes de tolérance, de coexistence humaine et des valeurs de fraternité et d’amour entre toutes les sociétés et peuples des différentes religions, races et croyances “.

Au moins trois personnes ont été tuées, dont une au moins égorgée, jeudi, à l’intérieur de la basilique Notre-Dame de Nice, lors d’une attaque au couteau dont l’auteur a été interpellé.