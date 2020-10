Réunion MJS-présidents fédérations autour des subventions exceptionnelles et du dossier du CS Chebba

Le versement des subventions exceptionnelles et le dossier du CS Chebba ont été au centre d’une réunion tenue mardi par le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle, Kamel Déguiche, avec un certain nombre de présidents et représentants d’associations sportives.

La réunion qui s’est déroulée en présence notamment du député et président de l’AS Soliman, Walid Jallad, du directeur général du sport, Makram Chouchane, et des conseillers Chokri Ben Hassan et Tarak Farjaoui, a permis de discuter des subventions exceptionnelles qui seront allouées aux clubs de Ligue 1 du football professionnel qui traversent une situation financière difficile à l’approche du coup d’envoi de la saison 2020-2021.

A ce propos, le ministre a fait remarquer que la révision de la loi 95 et la recherche de solutions radicales au problème du financement des associations sportives sont l’une des priorités les plus importantes du ministère.

Il a précisé que le ministère a fait des efforts considérables en coordination avec le ministère des Finances pour verser ces subventions tout en étudiant la possibilité d’accorder des aides supplémentaires dans les plus brefs délais malgré les conditions exceptionnelles et économiques difficiles que connait le pays en raison de la pandémie de Coronavirus.

S’agissant du dossier du CS Chebba, suspendu par la fédération tunisienne de football et interdit de compétitions durant la saison 2020-2021, les représentants des associations sportives ont exprimé leur solidarité avec le club de Chebba appelant toutes les parties concernées à agir avec sagesse et à préviligier le dialogue pour parvenir à des compromis, servir l’intéret national et éviter la tension sous laquelle vit la région.

Deguiche a affirmé, dans ce contexte, que la démarche du ministère concernant ce dossier, s’inscrivait dans le cadre de l’application de la loi, soulignant son souci d’intervenir pour parvenir à un consensus qui satisfaira les deux parties.