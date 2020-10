Tunisie : Annulation de la grève des collecteurs du lait

La Chambre Syndicale Nationale des centres de collecte de lait a décidé, lundi, d’annuler la grève prévue initialement, les 27, 28 et 29 octobre courant, a annoncé le ministère de l’Agriculture.

Cette grève intervient suite à un accord sur l’augementaion de 10 millimes/litre de la prime de collecte de lait, et ce à partir du 23 août 2020, souligne le ministère dans un communiqué, ajoutant que le versement de cette prime au titre du 1er trimestre de 2020, est prévue au cours de la semaine prochaine.

L’accord a été convenu, lors d’une séance de travail présidée, lundi, par le chef de cabinet de la ministre de l’Agriculture, Saloua Kefi Khiari, en présence des directeurs généraux du Groupement Interprofessionnel des viandes rouges et du lait, de l’Office de l’élevage et des pâturages ainsi que le président et le trésorier de la Chambre Syndicale Nationale des centres de collecte.

La Chambre avait menacé d’observer une grève de 3 jours, à partir du 27 octobre 2020, et d’arrêter, par conséquent, la collecte du lait auprès des producteurs et son acheminement vers les industriels.

Elle a aussi menacé de mener une grève ouverte, après cette première action de protestation, à partir du 3 novembre 2020, “si les autorités ne réagissent pas concernant l’augmentation de la prime de collecte et de refroidissement du lait et le décaissement, le plus vite possible des ces primes, dans cette conjoncture difficile”.