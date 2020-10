Siliana : A partir de mardi, les cafés et les restaurants autorisés à travailler avec une capacité ne dépassant pas les 30%, dans les espaces fermés

Les cafés et les restaurants, dans le gouvernorat de Siliana, seront autorisés à partir de mardi, à travailler avec une capacité ne dépassant pas les 30%, dans les espaces fermés et 50% dans les espaces en plein air, a fait savoir le président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours et gouverneur de Siliana, Abdezzazek Dkhil.

La commission a décidé aussi d’assurer la poursuite de l’interdiction des narguilés et des jeux de cartes et de respecter le protocole sanitaire et de fermer les espaces qui ne respectent pas les mesures convenues, a-t-il ajouté, lundi, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Le gouverneur a souligné dans ce cadre la nécessité de poursuivre les campagnes de sensibilisation et de contrôle quotidiennes, pour suivre le degré du respect du protocole sanitaire.

A noter que des campagnes de sécurité réalisées, à de la fin de la dernière semaine, par les unités de la Garde Nationale de Siliana ont permis d’établir 84 infractions sanitaires.

Ces infractions concernent le non port des bavettes notamment dans les espaces en plein air et par les usagers des transports en commun irréguliers, a-t-on appris d’une source responsable de la garde nationale.

A noter que la commission régionale avait appelé, au cours de ses réunions précédentes à intensifier les campagnes de sécurité et à appliquer strictement les protocoles sanitaires.

Parmi les décisions prises dans la région, la fermeture de l’usine de DRXLMAIER, spécialisée dans la fabrication de faisceaux de câbles, du 23 au 26 octobre 2020, pour casser la courbe de contagion par le Covid-19, dans l’usine qui emploie 3000 personnes, et ce, suite à l’enregistrement de 45 cas confirmés de Covid-19.

Le gouvernement de Siliana a figuré sur la liste des délégations qui ont enregistré entre 50 et 100 cas pour 100 mille habitants, en vertu d’une mise à jour de la situation épidémiologique effectuée, le 20 octobre courant, par le ministère de la santé.