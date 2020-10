Températures stationnaires au cours de la journée de dimanche, les maximales oscilleront entre 20 et 25 degrés au nord et au centre et entre 23 et 28 degrés au sud.

Les conditions climatiques seront stables ce dimanche, avec un ciel partiellement voilé à peu nuageux en fin de journée.

Vents faibles à modérés de façon générale et mer peu agitée.