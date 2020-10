Tunisie : Haikel Mekki dénonce la décision de fermeture des cafés et restaurants

Le président de la commission des finances et député du Mouvement Echaab Haikel Mekki, a critiqué la décision de fermer des cafés et des restaurants sans une logique qui sert les intérêts des propriétaires de ces commerces.

« Il est dangereux aujourd’hui de fermer ces commerces sans mesures préalables », a-t-il déclaré sur les ondes de Shems Fm.

Il a décrit ces décisions de fermeture comme une menace aux moyens de subsistance de ces personnes sans tenir compte de leur situation économique et sociale. Ces propriétaires de cafés et restaurants ont des obligations envers leurs employés et ont des crédits bancaires à honorer.

Mekki a appelé à créer un équilibre entre la santé des citoyens et la préservation de leurs moyens de subsistance.