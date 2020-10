Tunisie : Décès de Rim Farah

Le ministère des affaires culturelles présente ses condoléances à la famille Farah suite au décès de l’artiste Rim Farah, décédée vendredi 16 octobre 2020 à l’aube des suites d’une longue lutte contre la maladie.

Rim Farah est considérée comme l’une des jeunes voix les plus en vogue et est apparue dans un certain nombre d’émissions de radio et de télévision.