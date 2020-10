Nabeul-Covid19 : Deux décès et 117 nouvelles contaminations

Deux patients covid19 sont décédés, mercredi, dans le gouvernorat de Nabeul portant le nombre des morts liés au coronavirus dans la région à 38 cas depuis la propagation de la pandémie.

Dans une déclaration, jeudi à l’agence TAP, le directeur de la santé préventive à Nabeul, Omar Sellimi a souligné que le premier défunt, âgé de 78 ans, est décédé dans une clinique privée à Hammamet tandis que le second, âgé de 85 ans, est mort à l’hôpital militaire de Tunis.

Selon la même source, la région a connu 117 nouveaux cas de contamination jusqu’à mardi 13 octobre 2020 portant le nombre total des contaminés à 1951 personnes dont 1112 portent encore le virus.

Les nouveaux cas ont été découverts comme suit: 37 cas à Nabeul, 19 à Korba, 16 à Dar Chaâbane El Fehri, 14 à Hammamet, 13 à Béni Khiar, 4 cas dans chacune des délégations de Béni Khaled, Kélibia et Menzel Temim, 2 cas dans chacune des délégations de Grombalia et Menzel Bouzelfa, et un seul cas respectivement dans les délégations d’El Haouaria et Bou Argoub.