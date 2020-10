Nabeul Covid-19 : Cinq décès ce dimanche

Dans le gouvernorat de Nabeul, cinq patients Covid-19 sont décédés, dimanche, portant le nombreNabeul Covid-19: Cinq décès ce dimanche

Tunis, 11 oct 2020 (TAP) – Dans le gouvernorat de Nabeul, cinq patients Covid-19 sont décédés, dimanche, portant le nombre de décès dans la région à 33, a indiqué le directeur de la santé préventive au sein de la direction régionale de la santé.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a précisé que les patients décédés sont trois hommes (de Soliman, Menzel Temime et Hammamet) et deux femmes (de Grombalia et Korba).

Samedi, 59 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés dans le gouvernorat de Nabeul sur un total de 279 tests effectués.

