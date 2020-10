Les températures seront stables, vendredi, et les maximales varieront entre 23 et 28 degrés sur le nord et le centre et entre 27 et 31 degrés sur le sud, selon l’INM.

Possibilité d’observer du brouillard, le matin, localement, dans les zones basses du nord-ouest. Des passages nuageux seront attendues sur l’ensemble du pays.

Le vent sera modéré, avec une vitesse ne dépassant pas les 30 km/h et la mer sera peu agitée.