Les températures resteront stables, jeudi, et les maximales seront comprises entre 24 et 29 degrés sur le nord et le centre, entre 27 et 31 degrés sur le sud, et au niveau de 22 degrés sur les hauteurs.

Des pluies locales seront attendues le matin dans des régions du nord ouest. Le temps sera voilé et peu nuageux, l’après midi, sur le reste des régions du pays.

La mer sera très agitée et le vent soufflera fort près des cotes, avec une vitesse qui atteindra les 60 km/h.