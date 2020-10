Tunisie : Ettakatol met en garde contre toute modification de la loi de la Cour constitutionnelle

Le parti Ettakatol appelle toutes les forces vives à se mobiliser pour la mise en place de la Cour constitutionnelle et met en garde contre toute modification de la loi qui permet la désignation de ses membres parmi des proches de la majorité parlementaire sur la base d’une politique “médiocre” de quotas partisans.

Ettakatol demande au président de la République, dans une déclaration publiée jeudi, de renvoyer au parlement certains projets de loi s’ils étaient adoptés afin de garantir le respect de la Constitution et le rôle de l’opposition nationale.

Le parti souligne à cet égard la nécessité de bloquer l’adoption du projet de loi sur la répression des atteintes contre les forces porteuses d’armes, considérant qu’il se réfère à des notions floues consacrant la dictature et la répression des libertés en violation totale de la Constitution.

Ettakatol se dit favorable à l’amendement de ce projet de loi dans le sens de la garantie des droits des forces porteuses d’armes et tenant compte des dangers auxquels ils sont confrontés sans porter atteinte aux droits humains et aux droits des citoyens.

Ettakol, qui n’est pas représenté au parlement, estime que “la majorité gouvernementale au sein du parlement composée du mouvement Ennahdha, Qalb Tounes et de la coalition al-karama et bénéficiant de l’appui de plusieurs députés et personnalités influentes, ont montré leur intention de mettre en place un Etat de la corruption et de la dictature rejoignant ainsi les objectifs du Parti destourien libre”.