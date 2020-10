Amical : Tunisie-Soudan avancé à 16h00

Suite à l’instauration d’un couvre-feu dans le Grand-Tunis à 19h00, la Fédération de football Tunisienne a décidé d’avancer le coup d’envoi du match amical Tunisie-Soudan, à 16h00, ce vendredi au stade Olympique Hamadi Agrebi de Radès.

La rencontre devait initialement débuter à 19h15.

La FTF précise qu’elle a reçu l’aval des autorités concernées de l’Etat, pour la tenue de match amical, précisant que toute la délégation qui se trouve à l’hôtel, lieu de résidence d ela sélection nationale, a effectué les tests de dépistage du Covid-19 qui sont tous négatifs.

“Le groupe sera de nouveau soumis vendredi et samedi à d’autres examens et analyses, conformément aux recommandations du comité scientifique du ministère de la santé, ajoute la FTF.

Les Aigles de Carthage rappelle-t-on, se rendront par la suite en Autriche pour disputer un deuxième match amical face au Nigéria le 13 octobre.

Ces deux rencontres servent de préparation à la double confrontation face à la Tanzanie entre le 7 et 19 novembre, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations : CAN /Cameroun 2021, groupe J, formé également de la Libye et la Guinée Equatoriale.

Les protégés de Mondher Kebaier occupent la tête du groupe J avec 6 points talonnés par la Libye et la Tanzanie (4 pts chacun). La Guinée Equatoriale ferme la marche avec 0 point au compteur.