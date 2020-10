Tunisie : Plan d’action entre le Syndicat des journalistes et la Fédération générale de l’Information

Le Syndicat national des journalistes tunisiens et la Fédération générale de l’information relevant de l’union générale tunisienne du travail ont convenu de mettre en place un plan d’action commun, fondé sur un “journalisme de qualité” et garantissant les droits des professionnels du métier.

Le Syndicat a souligné dans un communiqué à l’issue d’une réunion tenue, mercredi, entre les membres des deux bureaux , ” l’unification des positions au sujet des projets de loi et intéressant les médias et le renforcement de l’action commune sur plusieurs dossiers, citant en particulier, la réforme des médias publics et le sauvetage de la presse écrite et des médias confisquées. “