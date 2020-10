Tunisie – alerte météo : Chute des températures accompagnées de pluie orageuse

Les températures du jeudi 1er octobre 2020 sont légèrement inférieures, atteignant un maximum de 26 à 30 dans le nord et le centre et entre 32 et 36 dans le sud, ainsi que 38° pour El-Borma et Borj El-khadra.

Le temps d’aujourd’hui est caractérisé par un léger brouillard local dans les premières heures de la journée avec des dépressions nuageuses dans des zones proches des barrages, montagnes, forêts et près des côtes.

Le temps sera partiellement nuageux dans plusieurs régions du pays accompagné de pluies orageuses.