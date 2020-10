La Délégation de l’Union européenne en Tunisie lance le “Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression ». Ce prix récompense les meilleurs articles défendant les principes et valeurs de la démocratie, des libertés et des droits partagés entre la Tunisie et l’UE.

Seront récompensés les meilleurs articles d’opinion ou d’investigation consacrant ces valeurs et droits notamment la liberté d’expression et les droits humains économiques et sociaux. La délégation de l’Union européenne offrira au premier gagnant une participation au « EU Visitors Programme 2021 » à Bruxelles, et offrira des cadeaux aux deux autres lauréats.

Le « Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression » est d’abord un hommage à l’une des voix les plus libres et singulières que la Tunisie ait connue ces dernières années et à une icône de la révolution tunisienne, la célèbre blogueuse et lanceuse d’alertes, feue Lina Ben Mhenni, dont on commémore la naissance ce vendredi 22 mai.

Cette initiative vient aussi soutenir un paysage médiatique tunisien en pleine évolution. Il s’ouvre désormais aux libres penseurs, journalistes, blogueurs, influenceurs et autres activistes citoyens en mode Lina Ben Mhenni pour une information libre, indépendante et crédible.

A l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai dernier, M. Josep Borrell, Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité avait déclaré : « En cette période d’incertitude, plus que jamais, l’accès à des informations fiables et vérifiées, qui soient libres de toute interférence ou ingérence indues, est crucial et contribue à renforcer la résilience de la société ».

C’était aussi le crédo de Lina dans sa défense des causes justes avec courage et responsabilité.

Célébrons sa mémoire et nos valeurs communes et soyez nombreux à participer à ce concours !