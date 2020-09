Tunisie – Alerte météo : Nuages orageux et pluies éparses dans ces régions

Le ciel est chargé, aujourd’hui dimanche, de nuages orageux accompagnés de pluies éparses sur l’extrême nord devant concerner progressivement le reste des régions du Nord et le Centre l’après-midi.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM) les temp&ratures seront en baisse. Les maximales se situeront entre 27 et 32 degrés au nord et dans les hauteurs. Elles oscilleront entre 33 et 37 degrés dans le reste des régions et atTeindront 39 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

Le vent sera modéré et la mer ondulée à agitée au Nord et peu agitée le long des côtes Est.