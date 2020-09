Tunisie : Des organisations professionnelles condamnent l’attaque terroriste de Sousse

Des organisations professionnelles ont condamné, l’attaque terroriste perpétrée dimanche matin, au niveau du croisement d’Akouda à El Kantaoui, au cours de laquelle l’adjudant Sami Mrabet a été tué et l’adjudant Rami Limam blessé.

Dans des communiqués publiés séparément, l’UTAP, l’UTICA et la CONECT ont exprimé leur solidarité envers l’institution sécuritaire et militaire face à ces attentats “lâches” dont l’objectif est de perturber la sécurité nationale et paralyser le processus de la transition démocratique, sociale et économique.

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’Artisanat (UTICA), ont appelé l’ensemble des tunisiens à l’impératif de soutenir les institutions sécuritaires dans leur combat contre le terrorisme.

De son côté, la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a souligné, que “la victoire contre le terrorisme” est la responsabilité de tous les tunisiens, ajoutant qu’il est indispensable de mobiliser les efforts nécessaires afin d’appuyer davantage les institutions sécuritaires.

Elle a, également, insisté sur la nécessité de faire preuve d’unité nationale et de tenir l’institution sécuritaire à l’écart des tiraillements politiques.