Manouba : Annulation de manifestations culturelles pour prévenir la propagation du coronavirus

Plusieurs manifestations culturelles, dont des spectacles de cirque prévus, cette, semaine, dans la région de Manouba, ont été annulées, pour empêcher la propagation du coronavirus.

Il s’agit d’un arsenal de mesures préventives qui comprend aussi le report du festival d’été de Manouba, la manifestation culturelle de Chawat, le festival ” du producteur au consommateur ” à la ville de Manouba et la manifestation sportive de “Kick Boxing” à Borj El Amri, a expliqué à TAP, le gouverneur de la région, Mohamed Cheikhrouhou.

Les efforts du comité régional chargé de la lutte contre le coronavirus ont été axés sur l’application des mesures et du protocole sanitaire au sein des administrations et des espaces publics, notamment, les locaux de commerce et les espaces ouverts au public, a-t-il développé.

Des commissions ont été créés à cette fin en coordination avec les municipalités et les directions régionales et aussi les services de sécurité et la police municipale et de l’environnement.

Toujours selon le gouverneur de la région, une commission chargée de contrôler le respect du protocole sanitaire dans les entreprises a été mise en place.

Le gouvernorat de la Manouba est classé en “zone rouge”, avait indiqué vendredi l’Observatoire Nationale des Maladies Nouvelles et Emergentes. La région a enregistré 26 cas, depuis la réouverture des frontières ( le 27 juin dernier).

Depuis le déclenchement de la pandémie, le gouvernorat de Manouba a enregistré, au total, 84 cas de coronavirus, dont 53 cas de guérison et 5 cas de décès.