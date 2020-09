Tunisie : Cellules orageuses accompagnées de pluies et de chutes de grêle dans ces régions

Des cellules orageuses accompagnées de pluies et de chutes de grêle sont actuellement actives dans les gouvernorats de Kasserine, Siliana, Zaghouan, Kairouan et au nord de Sousse, indique l’INM.

Les conditions climatiques restent favorables, durant les heures à venir, à des pluies parfois intenses dans les gouvernorats cités qui enregistreront les plus fortes précipitations.

Les nuages orageux concerneront également, à moindre effet, les gouvernorats du nord à l’instar du Grand Tunis et le Cap Bon, les régions du centre et les gouvernorats de Sfax et Gafsa.

Les températures seront en baisse, durant cette nuit, et varieront entre 22 et 27 C°.

Le vent se renforcera lors de l’apparition de nuages orageux, et soufflera en rafales, à une vitesse dépassant temporairement 90 km/h.