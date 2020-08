Samsung s’engage sur trois générations de mises à niveau de l’OS Android

Samsung Electronics renforce son engagement à offrir aux utilisateurs de Galaxy la meilleure expérience mobile possible en prenant en charge trois générations de mises à niveau du système d’exploitation (OS) Android sur des millions d’appareils Galaxy.

“Samsung s’engage à aider ses utilisateurs à profiter pleinement des dernières expériences mobiles lorsqu’ils utilisent les appareils Galaxy”, a déclaré Janghyun Yoon, vice-président senior et chef de l’équipe de la plateforme logicielle, secteur des communications mobiles, chez Samsung Electronics. “Comme les gens conservent leurs appareils plus longtemps, nous nous efforçons d’apporter une protection sûre et de nouvelles fonctionnalités intéressantes aux appareils qu’ils ont déjà entre les mains. En prenant en charge jusqu’à trois générations de mise à niveau du système d’exploitation Android, nous prolongeons le cycle de vie de nos produits Galaxy et nous promettons de fournir une expérience mobile simple et sécurisée qui tire parti des dernières innovations dès qu’elles seront disponibles”.

Les appareils Galaxy énumérés ci-dessous peuvent bénéficier de ces mises à jour :

Gamme Galaxy S: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 + 5G, S20 +, S20 5G, S20 en plus des S10 +, S10, S10e, S10 Lite et les futurs appareils de la gamme S.

Gamme Galaxy Note: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10 +, Note10, Note10 Lite et les futurs appareils de la gamme Note.

Appareils Galaxy Foldable : Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip, Fold 5G, Fold et les futurs appareils de la gamme Z

Game Galaxy A : A71, A51 et une sélection des futurs appareils de la gamme A

Tablettes : Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 LTE, Tab S7, Tab S6 LTE, Tab S6, Tab S6 Lite LTE, Tab S6 Lite et les futurs appareils de la gamme Tab S

À titre d’exemple, la gamme Galaxy S20, annoncée en février avec Android 10, prendra en charge trois mises à niveau de l’OS, à commencer par Android 11, afin d’offrir aux utilisateurs une expérience mobile innovante.

La gamme Galaxy S20 compte également les premiers appareils Galaxy à recevoir la mise à niveau Android 11 plus tard dans l’année, et d’autres appareils lui emboîteront le pas peu après.