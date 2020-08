Tunisie : Teyssir Ksouri positif au coronavirus

View this post on Instagram

Merci à tous ceux qui se sont inquiétés suite à mon absence…oui Voilà, Bref j'ai attrapé Corona, cela fait 8 jours que je suis hospitalisé, je suis arrivé avec une forme virulente du virus, rythme cardiaque incroyablement élevé, taux d'oxygénation critique, fièvre….heureusement que j'ai été pris en charge par un professeur de l'hôpital saoudi-allemand très compétent que je remercie J'ai bataillé dur, ce n'était pas évident, mais hamdellah ya rabbi tout s'améliore.. Entre temps nous avons fermé trois jours le restaurant, faire subir des enièmes tests pour toutes l'équipe, nous avons encore investi dans une journée de désinfection totale et heureusement tout est négatif et la reprise est réussie en mon absence, j'ai confiance en mon équipe qui saura me remplacer mometanément. La suite ?? En principe je quitte l'hôpital une fois les tests négatifs et je me repose chez moi Que dire suite à cette mésaventure??? Prenez soin de vous, Corona existe bel et bien et croyez moi c'est moche….Je resterais à jamais reconaissant à des personnes qui ne m'ont pas laché au mépris de leur propre santé …je serais à jamais reconaissant The Show Must Go On PS 1: j'ai annoncé cela tard, pour préserver ma mère et mes filles lors de la période critique PS 2 : je ne pourrais pas répondre à tout le monde, je reste encore faible…comprenez moi