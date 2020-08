Tunisie : Abir Moussi révèle des détails sur le gouvernement Mechichi

Abir Moussi, présidente du Parti Destourien Libre (PDL), a révélé que le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, se dirige vers l’annonce de la composition de son gouvernement à la fin de cette semaine.

Elle ajoute, suite à une réunion qui s’est tenue dans la soirée du lundi 17 août, que ce gouvernement sera sans précédent en termes de personnalités indépendantes.

De plus, une structure sera créée dont la mission sera est le développement économique, et donc travaillera sur des dossiers très importants et sensibles liés à l’économie et aux finances.