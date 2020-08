Barça – Bayern  : Attention à l’excès de confiance des Bavarois !

«Vous ne jouez pas contre une équipe du championnat allemand, le Bundesliga», avertit Arturo Vidal, ancien milieu de terrain du Bayern Munich, suite à l’excès de confiance de ses anciens coéquipiers. « Vous jouez contre la meilleure équipe du monde », rapportent plusieurs médias.

Les déclarations et des joueurs et de la direction du Bayern Munich, qui s’ajoutent au fait que les Catalans ont perdu le championnat espagnol, sont de nature à les motiver peut-être un peu plus, et créer ainsi la surprise. Comme il en existe dans le ballon rond.

En tout cas, quel que soit le vainqueur, risque de faire des dégâts, que ce soit du côté du Barça ou du côté de la Bavière.