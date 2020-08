Ligue 1 (19e journée/avancé) : l’US Monastir provisoirement 2è

L’US Monastir a pris provisoirement la deuxième place du classement de la Ligue 1 du football grâce à sa victoire à domicile face au CS Hammam-lif (3-1), en match avancé de la 19e journée, disputé mardi à Monastir.

Les Usémistes ont pris le meilleur sur les banlieusards grâce à un doublé d’Anthony Okpotu (2 et 49) et un but contre son camp de Alaa Hamdani (8). Les protégés de Chkri Khatoui ont pourtant égalisé sur un penalty de Mehrez Berrajeh à la 16e.

La formation locale profite de ce succès pour ravir la place de dauphin au CS Sfaxien, avec 10 points de retard sur l’Espérance, leader, tandis que le CS Hammam-lif se complique la tâche et reste scotché à la 12e place, à un point du duo du bas du tableau.

Dans l’autre rencontre avancée de la journée, jouée plus tôt à Soliman, le club local s’est incliné devant l’US Ben Guerdane (0-2) sur deux buts de Omar Zekri (14e) et Fakhreddine Ouji (52e).

A la faveur de ce succès, l’US Ben Guerdane se hisse provisoirement à la 6e place avec 28 points, tandis que l’équipe du Cap Bon partage toujours la 8e position avec le CH Chebba (21 points).

Tout reste provisoire en attendant le reste des rencontres prévues mercredi et marquées par le match au sommet entre l’Espérance de Tunis et le CS Sfaxien.

Les résultats

Mardi :

A Monastir :

US Monastir 3 Anthony Okpotu (2 et 49), Alaa Hamdani (8 CSC)

CS Hammam-lif 1 Mehrez Berrajeh (16 SP)

A Soliman :

AS Soliman 0

US Ben Guerdane 2 Omar Zekri (14), Fakhreddine Aouji (52)

Mercredi 12 août :

A Metlaoui :

ES Metaloui – CS Chebba

A Tataouine :

US Tataouine – S.Tunisien

A Kairouan :

JS Kairouan – C. Africain

A Bizerte :

CA Bizertin – Etoile du Sahel

A Radès :

Espérance de Tunis – CS Sfaxien

Classement : Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance Tunis 48 18 15 3 0 34 8 +26

2. US Monastir 38 19 11 5 3 30 12 +18

3. CS Sfaxien 36 18 11 3 4 22 14 +8

4. Etoile du Sahel 32 18 9 5 4 27 14 +13

5. Club Africain 31 18 11 4 3 22 6 +16

6. US Ben Guerdane 28 19 7 7 5 21 21 00

7. Stade Tunisien 27 18 8 3 7 18 19 -01

8. AS Soliman 21 19 6 3 10 20 22 -02

. CS Chebba 21 18 6 3 9 21 23 -02

10. JS Kairouan 15 18 5 0 13 15 33 -18

11. US Tataouine 14 18 3 5 10 11 22 -11

. CS Hammam-Lif 14 19 3 5 11 14 31 -16

13. ES Metlaoui 13 18 3 4 11 12 25 -13

. CA Bizertin 13 18 3 4 11 13 30 -17