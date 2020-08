Temps peu nuageux sur l’ensemble du pays, les nuages seront progressivement abondants l’après-midi sur les régions ouest avec des cellules orageuses accompagnées de pluies pendant la nuit.

Vent du secteur nord sur le nord et du secteur ouest sur le centre et le sud de 30 à 50 Km/h près des côtes nord et de 15 à 30 Km/h ailleurs.

Mer agitée à forte sur le nord et peu agitée ailleurs. Températures en légère baisse sur le nord et le centre et demeurent élevées sur le sud avec des coups de sirocco.