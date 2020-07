“Hakka N7eb N3ich” la campagne de Ooredoo pour encourage une vision positive chez les Tunisiens

Ooredoo Tunisie annonce le lancement de sa campagne publicitaire “Hakka N7eb N3ich” (Je veux vivre ainsi), pour encourager une vision positive et ambitieuse de la vie chez les Tunisiens.

A travers cette campagne, Ooredoo invite fortement les Tunisiens à adopter une attitude positive dans leur vie et leurs relations quotidiennes, en choisissant – comme d’habitude – une manière unique et innovante de transmettre ce message.

Pour communiquer cette idée, Ooredoo a choisi de détourner la morale des proverbes tunisiens traditionnels et de tirer un impact positif afin que leur message véhicule l’amour et la solidarité.

Et en tant que pionnier dans l’éducation des jeunes talents, Ooredoo Tunisia a collaboré avec un groupe de jeunes musiciens talentueux, Erkiz Hip Hop, qui utilisent la musique pour relier le passé au présent d’une manière très artistique et originale. Le style musical de ce groupe est un mélange de hip-hop et de notre musique traditionnelle tunisienne “Mezoued” soutenant la tunisianité et l’authenticité dans sa campagne publicitaire.

Les paroles de la chanson font appel à la joie de vivre et à l’optimisme en invitant les jeunes à avoir un état d’esprit positif, grâce à la manière créative et originale dont elle a été présentée, une manière qui correspond à la vision de Ooredoo, qui diffuse la culture, la positivité et change tout ce qui est négatif dans la vie des Tunisiens.

A cette occasion, Mansour Rashid Al-Khater, Directeur Général de Ooredoo Tunisie, a déclaré: “Cette campagne est la façon dont Ooredoo Tunisie a choisi de saluer les jeunes et de dire que le choix est maintenant entre leurs mains pour construire un avenir meilleur. Après la période difficile que la Tunisie et le monde entier ont traversé, il est temps de changer notre vision du monde. Il est également temps d’encourager tout le monde à utiliser Internet, les réseaux sociaux et les différentes plateformes pour diffuser la positivité. Je saisis également cette occasion pour féliciter les tunisiens en ce jour, qui coïncide avec le 63ème anniversaire de fête de la République.”

La vidéo de la campagne est désormais disponible sur les réseaux sociaux : https://youtu.be/USFf4TTc_ok