Tunisie : Soumoud appelle le chef de l’Etat à choisir un candidat rassembleur et indépendant

Le collectif citoyen Soumoud a souligné la nécessité pour le président de la République de “choisir un candidat rassembleur, intègre et non partisan qui s’engage à former un gouvernement de compétences politiques, indépendantes et dont la priorité est de sauver le pays du spectre de la faillite”.

Le collectif a, à cette occasion, salué les efforts du chef de l’Etat pour défendre le pays contre “les ennemis du pays locaux et étrangers”.

Soumoud a appelé, jeudi, dans une déclaration, les forces nationales parmi les organisations, les partis politiques, les blocs parlementaires et les personnalités indépendantes à “unifier les rangs, identifier les points de convergence et renoncer aux conflits inutiles afin de lancer un dialogue sérieux”.

Selon lui, ce dialogue devrait être principalement axé sur la réforme du système de gouvernance, dont le système politique et la loi électorale ainsi que sur les grandes réformes économiques et sociales à entreprendre pour sauver la transition démocratique.

Le collectif a aussi appelé le pouvoir judiciaire et l’institution sécuritaire à “se tenir loin des tiraillements politiques et à ne pas céder aux pressions exercées par certaines parties politiques influentes”.

“La Tunisie connaît aujourd’hui une crise sans précédent touchant tous les domaines, politiques, économiques et sociaux marqué par un mépris délibéré des institutions de l’Etat et des lois”, estime le collectif.