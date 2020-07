Tunisie : Le bureau de l’ARP se réunit vendredi pour l’examen de la motion de retrait de confiance à Rached Ghannouchi

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé, jeudi après-midi, qu’il est en réunion ouverte et qu’il se réunit à nouveau demain vendredi pour poursuivre l’examen de la motion de retrait de confiance au président de l’ARP, Rached Ghannouchi.

C’est ce qu’à notamment déclaré à la presse le député de Qalb Tounes Oussama Kehlifi à l’issue de la réunion.

Il a expliqué que parmi les raisons de la levée des travaux du bureau de l’ARP ce jeudi, l’absence des deux députés du bloc démocratique Zouhair Maghzaoui et Nabil Hajji qui représentent la partie initiatrice de la motion de retrait de confiance à Ghannouchi. Ce qui a empêché, d’après lui, de fixer la date d’une séance plénière pour l’examen de la motion.

Pour sa part, la députée Samira Saihi (bloc du Parti destourien libre) a indiqué que les députés de son groupe parlementaire qui ont déposé une demande de retrait de confiance à Rached Ghannouchi, persistent à vouloir fixer la date de la séance plénière consacrée à cette question. Compte tenu du fait qu’elle est liée par des délais, explique-t-elle.

Elle a mis en garde contre “les manœuvres” visant à esquiver la fixation d’une date pour cette séance plénière.

Quant à Zeineb Brahmi (Bloc Ennahdha), elle a soulevé des questions de forme et de formulation dans le texte de la motion déposée auprès du bureau d’ordre du parlement. La motion évoque l'”annonce” de retrait de confiance et non une “demande” de retrait de confiance et de fixation d’une date à cet effet, note-t-elle.

Pour elle, cette motion ne demande pas le retrait de confiance, donc elle est irrecevable quant à la forme. Les initiateurs de la motion n’ont donné aucune réponse sur cette question, a-t-elle ajouté, estimant que la réunion de vendredi devra trancher par un vote.

Le bureau de l’ARP a voté ce jeudi en faveur de l’ajout des signatures des députés du PDL (16 députés) à la motion de retrait de confiance au président du parlement à laquelle 73 députés ont apposé leur signature. Ce qui a amené les députés Zouhair Maghzaoui et Nabil Hajji (bloc démocratique) à se retirer de la réunion.

Par ailleurs, le bureau de l’ARP a indiqué ce jeudi dans un communiqué que sa réunion a été l’occasion d’écouter un rapport sur le projet de motion de censure contre le gouvernement conformément aux dispositions du règlement intérieur. Le bureau de l’ARP a décidé que la motion est recevable quant à la forme mais qu’elle n’a pas d’intérêt, le président de la République ayant notifié que la démission du chef du gouvernement a précédé, lit-on de même source.