Sousse-Covid19 : Contamination d’une fillette âgée de 3 ans par sa mère

Les analyses de laboratoire effectuées sur une fillette âgée de 3 ans ont montré une contamination de l’enfant par la covid-19, indique à l’agence TAP le maire de Msaken (gouvernorat de Sousse), Mohamed Alia.

Il s’agit de la fille d’une femme contaminée par le coronavirus à Msaken par son collègue dans une usine à Enfidha (contamination locale).

La femme contaminée a été admise avec sa fille au centre Covid-19 de Monastir depuis le 19 juillet pour suivre leur état de santé.

Les analyses effectuées sur les membres de la famille de la femme contaminée se sont avérées négatives. Toutefois, ils sont soumis à l’auto-isolement pour une période de 14 jours.

Le maire de Msaken a appelé tous les habitants et les citoyens à la nécessité de respecter les mesures du protocole sanitaire, notamment le port du masque, l’utilisation du gel hydro-alcoolique, le respect de la distanciation physique dans les rassemblements et les commerces ouverts au public, et ce pour préserver la santé de tous et prévenir la propagation de la contamination.

Depuis l’ouverture des frontières, le nombre de contamination locale s’est élevé à 6 cas dans le gouvernorat de Sousse.