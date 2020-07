FC Barcelone : “Je n’ai jamais eu le sentiment de vouloir démissionner”, assure Setién

“A aucun moment je n’ai eu le sentiment de vouloir démissionner”, a assuré l’entraîneur Quique Setién samedi, avant le dernier match de Liga d’un FC Barcelone en pleine tourmente dimanche à Alavès.

“C’est vrai que j’aimerais être un peu plus heureux, avec de meilleurs résultats et un titre, mais j’ai bien intégré que la défaite est toujours une possibilité.

Il faut accepter le traitement médiatique, mais cela n’est pas nouveau, je l’ai déjà vécu auparavant et je le vis aujourd’hui avec le même enthousiasme.

A aucun moment je n’ai eu le sentiment de vouloir démissionner”, a indiqué Setién en conférence de presse avant la 38e et dernière journée de Liga.

“Le jour de mon arrivée, j’ai dit que j’allais profiter de cette chance jusqu’au dernier jour.

Je savais que ça n’allait pas être facile.

Dans notre métier, il y a certains risques à assumer, mais je continue à profiter de mon poste à Barcelone malgré les circonstances”, a répété le technicien, sur un siège éjectable après la défaite du Barça contre Osasuna 2-1 qui a ouvert la voie du titre au Real jeudi, et le coup de gueule de Lionel Messi dans la foulée.

Pour autant, Quique Setién a affirmé ne pas s’être senti visé par les propos du capitaine blaugrana : “Non, pas du tout. On dit tous des choses qui peuvent être mal interprétées.

La frustration est normale dans ce genre de moments, mais je n’y accorde pas d’importance”, a balayé l’entraîneur de 61 ans.

Vendredi, Setién s’est réuni avec la direction du club pour évoquer son avenir sur le banc catalan.

“C’est normal qu’il y ait des réunions de ce genre.

On veut tous s’améliorer, on cherche des solutions, et la réunion a consisté en cela, préparer le futur avec optimisme, le match de demain puis ce qu’il nous reste en Ligue des champions. Essayer d’assumer la responsabilité qu’a chacun de nous, du fait de n’avoir pas gagné le championnat”, a appuyé le technicien arrivé en janvier.

“Tout le monde est conscient qu’il y a des choses à améliorer. (…) Mais vous ne me persuaderez pas que tout a été un désastre. Ce n’est pas vrai.

On aurait mérité de gagner plus de matchs et je sais qu’il y a beaucoup de choses que l’on peut sauver”, a-t-il rassuré.