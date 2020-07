« Notre Génération Égalité » : Événement numérique du Forum Génération Égalité

Le Secrétariat général du Forum Génération Égalité organise l’événement numérique « Notre Génération Égalité » le mardi 7 juillet 2020 de 19h à 20h30, sous l’égide du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et en partenariat avec ONU Femmes France et l’ambassade du Mexique en France.

Alors que le Forum Génération Égalité a été reporté en 2021 en raison de la crise de la Covid-19, l’événement du 7 juillet se déroulera symboliquement à la date initiale d’ouverture du Forum à Paris, qui était attendu comme le rendez-vous fédérateur des acteurs de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes dans le monde entier, vingt-cinq ans après la Conférence mondiale de l’ONU pour les Femmes qui s’était tenue à Pékin.

L’événement témoigne d’une mobilisation redoublée en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et des droits des femmes dans le contexte de la crise de la Covid-19. Si cette crise a eu l’effet d’une onde de choc à travers la planète, aggravant les inégalités existantes et affectant les droits des femmes dans la plupart des pays touchés, elle a aussi prouvé la capacité des acteurs institutionnels et de la société civile à identifier et mettre en œuvre des solutions rapides pour protéger et garantir les droits des femmes.

Articulé autour de cinq enjeux-clés (les femmes aux avant-postes de la crise, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les cyberviolences, l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs pendant la crise, les inégalités économiques et la répartition des tâches domestiques, le « monde d’après »), l’événement mettra en lumière l’impact de la situation actuelle sur les femmes et dressera le portrait de celles qui ont été actrices de la réponse à la crise. S’inscrivant pleinement dans la diplomatie féministe portée par la France, il apportera un éclairage sur les initiatives mises en place en France et par les partenaires du Forum. Il sera le premier d’une série de rendez-vous destinés à construire le « monde d’après » en vue du Forum Génération Égalité en 2021.

Une trentaine d’intervenants et intervenantes se sont mobilisés pour cet événement : associations féministes engagées sur le terrain en France et dans l’espace francophone, membres du corps médical (dont les professeures Karine Lacombe et Lila Bouadma), du secteur judiciaire, économistes et sociologues, personnalités de la culture, des médias et du sport (notamment Sophia Aram ; Ada Hegerberg et Wendie Renard de l’Olympique lyonnais), représentants et représentantes du secteur privé (L’Oréal ; BNP Paribas), ainsi que France24 qui apportera un éclairage international. À leurs côtés interviendront des personnalités politiques de haut-niveau : la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes ; la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations ; Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO ; Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’OIF ; des représentants et représentantes d’États partenaires du Forum. L’événement se conclura par une présentation du Forum Génération Égalité, le rendez-vous incontournable et historique pour l’égalité entre les femmes et les hommes, qui aura lieu au printemps 2021.

L’événement sera diffusé sur internet (notregenerationegalite.org, diplomatie.gouv.fr, egalite-femmeshommes.gouv.fr) ainsi que sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook et avec le mot-dièse #NotreGénérationEgalité).