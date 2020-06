Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 27 juin 2020

Le temps sera marqué, samedi, par une légère baisse des températures. Ainsi, les maximales se situeront au niveau de 28 degrés dans la région du Cap Bon et varieront entre 30 et 36 degrés au nord et au centre. Elles oscilleront entre 38 et 43 degrès au sud et pouvant atteindre les 45 degrés à Tozeur et Kébili.

Selon l’Institut National de la Météorologie, on s’attend, aujourd’hui aussi, à une baisse au niveau de la vitesse du vent, qui ne dépassera pas les 40 km/h. La mer sera agitée à agitée.

Des cellules orageuses seront observées l’après midi sur les hauteurs ouest, et elles seront accompagnées par des pluies isolées, avec une possibilité de chute de grèle.