Tunisie : 64e anniversaire de la création de l’armée

La période à venir connaîtra un changement qualitatif dans la législation relative au domaine militaire a déclaré, vendredi, le ministre de la Défense nationale, Imed Hazgui.

“Tous les textes juridiques régissant le ministère, le statut général des militaires et les textes relatifs à la justice militaire seront modifiés de manière à ce qu’ils soient adaptés à la Constitution”, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration de presse, en marge d’une visite de terrain à El Borma et Remada (gouvernorat de Tataouine), le ministre a indiqué que de nouvelles législations portant réorganisation de l’armée nationale et visant la promotion du rôle de l’institution militaire dans le soutien des autorités civiles en temps de paix seront élaborés.

“Nous sommes convaincus que l’armée nationale est une école. Elle joue un rôle crucial dans la protection du pays contre toute menace potentielle et dans l’appui des efforts pour le développement. Toutes les catégories du peuple sont unanimes à ce sujet”, s’est-il félicité.

Lors de deux cérémonies organisées dans ces postes avancés de l’armée nationale, jouxtant les frontières algériennes et libyennes, le ministre a remis leurs galons à un certain nombre de militaires promus à des grades supérieurs et décoré d’autres de la médaille militaire à l’occasion du 64e anniversaire de la création de l’armée nationale (24 juin).

Hazgui était accompagné du général de brigade Mohamed El Ghoul, chef d’Etat-major de l’armée de terre.

La première cérémonie a eu lieu à El Borma jouxtant les frontières avec l’Algérie où des militaires de l’unité territoriale ont été décorés.

Au siège du premier régiment territorial à la base militaire de Remada, des officiers supérieurs et des sous-officiers ont été décorés lors d’une cérémonie militaire organisée à cet effet.

A l’issue des deux cérémonies, le ministre de la Défense, accompagné d’officiers supérieurs a pris connaissance des conditions de vie et de travail des militaires à l’unité territoriale d’El Borma et à la base militaire à Remada et inspecté les équipements et les bâtiments.

Intervenant à cette occasion, Hazgui a souligné la détermination du ministère à entourer les unités de l’armée nationale sur tout le territoire, de toute la sollicitude requise et à améliorer les conditions des militaires à tous les niveaux.

Il a, à cette occasion, salué les efforts et le dévouement des militaires pour défendre le pays en toutes circonstances malgré les difficultés et les défis actuels.

La cérémonie officielle de remise des galons à l’occasion du 64e anniversaire de la création de l’armée aura lieu samedi 27 juin, au siège du ministère de la Défense nationale à Tunis.