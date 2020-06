Tunisie – déconfinement total : La série de mesures prises par le gouvernement

Le chef du gouvernement a annoncé, ce mercredi 24 juin 2020, une série de mesures dans le cadre de l’ouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à partir du samedi 27 juin.

Ces mesures sont :

– Détermination de la situation épidémiologique par l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes pour les différents pays qui ont mis fin à la période de quarantaine complète et ayant annoncé l’ouverture de leurs frontières sur la base des critères scientifiques et épidémiologiques disponibles et approuvés au niveau international et publiés sur le site officiel du Ministère de la santé santetunisie.rns.tn et met à jour la classification de la situation épidémiologique chaque semaine et tout ce qui est nécessaire.

– Approbation du pays de résidence pour les voyageurs

– Remplir une fiche des données sanitaires avant de quitter l’aéroport, le port ou le poste frontalier du pays de résidence, qui peuvent être remplies électroniquement

Le bureau du chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a déclaré dans un communiqué que, conformément à ces règles, les procédures d’ouverture de la frontière seront adoptées à partir du 27 juin 2020 comme suit :

Le premier groupe (vert) avec une faible prévalence de l’épidémie:

– Ceux qui viennent de ces pays ne sont pas soumis à des mesures préventives spéciales.

Le deuxième groupe (orange) avec la propagation moyenne de l’épidémie:

– L’analyse Rt-PCR doit être fournie avec une analyse de laboratoire de 72 heures avant le voyage, et avec pas plus de 120 heures d’analyse à l’arrivée.

Pour les Tunisiens souhaitant séjourner dans des hôtels et pour les touristes :

– La nécessité d’aller aux hôtels à bord de bus touristiques dans le respect des règles du Protocole tunisien sur la santé du tourisme et ce en groupes encadrés

– Hébergement encadré dans les hôtels avec un engagement de respecter le protocole de santé fait pour le tourisme en Tunisie

Des groupes encadrés de touristes et de résidents des hôtels sont autorisés à visiter des musées, des monuments et des sites touristiques tout en respectant le protocole de santé pour chaque emplacement.

L’analyse RT-PCR est effectuée à la demande de l’intéressé s’il souhaite quitter la résidence ou à la demande de son pays de résidence à ses frais dès le sixième jour de son entrée en Tunisie.