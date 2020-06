La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) a fait savoir que des pages inconnues sur le réseau social “Facebook” ont usurpé son identité et publié du contenu et des commentaires suspects en son nom.

La STEG a ajouté dans un communiqué publié, mardi, que la société dispose d’une seule page officielle sur facebook marquée par un badge de vérification bleu qui confirme qu’il s’agit d’une page authentique.

Elle a souligné que ces actes relèvent de la cybercriminalité, créent des tensions dans ses relations avec ses clients et sont de nature à mettre en danger la sécurité de ses agents, à remettre en cause sa crédibilité et porter atteinte à sa réputation.

La STEG a rappelé dans ce cadre, son droit de poursuivre en justice toute personne usurpant son identité ou publiant de fausses informations en son nom.