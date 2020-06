Sfax : Le bilan du naufrage de l’embarcation d’émigration clandestine passe à 55 victimes

Le nombre de corps repêchés parmi les victimes du naufrage de l’embarcation d’émigration clandestine, survenu dans la nuit du 6 au 7 juin 2020 au large de Kerkennah, a atteint jusqu’à présent 55 cadavres, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de la protection civile à Sfax Mourad Mechri.

Les dépouilles mortelles ont été transférées au service de médecine légale puis à la morgue de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax, après vérification de leurs identités.

La plupart des victimes, dont 28 femmes et deux bébés, sont originaires d’Afrique Subsaharienne excepté un tunisien qui est le capitaine de l’embarcation et est originaire de Sfax, selon la même source.

Les recherches se poursuivent par les garde-côtes à Sfax en collaboration avec les unités de la protection civile et de la garde et l’armée nationales pour repêcher d’autres cadavres et une enquête avait été ouverte pour identifier les organisateurs de cette tentative d’émigration clandestine à bord de cette embarcation partie dans la nuit du 4 au 5 juin courant depuis les côtes sfaxiennes en direction des côtes italiennes transportant plus d’une cinquantaine personnes.