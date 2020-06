Tunisie : La sélection nationale entame ce lundi un premier stage de 8 jours avec 13 éléments

La sélection nationale tunisienne de football a entamé ce lundi un stage de préparation voire de reprise (8-13 juin) à l’occasion d’une première séance d’entrainement, sur la pelouse du stade olympique d’El Menzah, sous la houlette du sélectionneur Mondher Kebaier.

Ces retrouvailles après la longue trêve imposée par la pandémie mondiale du coronavirus se sont faites avec seulement 13 éléments, dans un premier temps, en attendant que l’effectif national se renforce durant le second stage prévu du 15 au 21 juin.

A cette occasion, le sélectionneur national ainsi que certains des internationaux se sont exprimés à propos de la reprise:

Mondher Kebaier (sélectionneur): “La sélection tunisienne est une famille très large qui a retrouvé aujourd’hui certains de ses membres. 2020/2021 sera une année importante pour l’équipe de Tunisie et sera notamment ponctuée par d’importantes échéances, c’est pourquoi nous avons essayé de commencer tôt pour avoir une longueur d’avance au niveau de la préparation.

Le choix des 13 joueurs convoqués s’est fait sur la base des participations aux derniers rendez-vous internationaux amicaux et officiels. Ceux qui manquent à l’appel aujourd’hui se trouvent encore coincés à l’étranger en raison de la fermeture des frontières. Cette première liste sera, également, renforcée par le noyau dur de la sélection olympique d’ici les prochains jours”.

Farouk Ben Mustapha (Gardien de but): “c’était très difficile de se retrouver coincé à l’étranger loin de sa famille et c’est toujours bien de se retrouver en Tunisie mais également au sein de sa deuxième famille qu’est la sélection. Le fait d’entamer cette préparation sera certes bénéfique pour les joueurs qui, malgré les efforts consentis individuellement en guise de remise en forme, ne pourront atteindre leur meilleur état de forme qu’en groupe et sur le terrain. Actuellement, je me concentre sur cette reprise pour rester en force bien que j’arrive en fin de contrat avec mon club saoudien où j’espère être retenu pour une saison supplémentaire”.

Ferjani Sassi (Milieu de terrain): “Aujourd’hui, il es

t un fait, tous les joueurs accusent une baisse de forme en raison de la longue trêve observée.

Il est aussi vrai que s’entrainer seul même quotidiennement, ne peut se substituer aux entrainements par groupe et sous la direction des experts. Personnellement j’ai eu droit à un programme d’entrainement à suivre, élaboré par mon staff technique au Zamalek, mais cette reprise avec la sélection est un bonne opportunité qui sera encore meilleure avec l’arrivée dès la semaine prochaine du reste du groupe”.

Naim Sliti (milieu de terrain): “Nous sommes tous passés par une période difficile et la décision prise par le coach Kebaier était une bonne surprise et une aubaine pour les éléments de la sélection qui se trouvent en Tunisie car il y a toujours un risque à rester de longues périodes sans toucher le ballon et entretenir sa forme. On entame un nouveau cycle qui sera certainement marqué par les phases habituelles sur les plans physique, mental et d’application”.

A noter qu’avant la première séance d’entraînement, le staff médical a soumis tous les membres de la sélection nationale à un ensemble de mesures visant à assurer la sécurité des joueurs, des accompagnateurs et du staff technique, conformément au protocole sanitaire élaboré par la Fédération tunisienne de football et approuvé par les autorités compétentes.

Les joueurs ont également reçu tout l’équipement de prévention nécessaire tels que des masques, du liquide désinfectant et d’autres produits pour stériliser les équipements sportifs en plus d’un guide expliquant les moyens les plus importants de prévention et de sécurité.

Le bus qui transportera les joueurs et les différents équipements du staff technique qui seront utilisés à l’hôtel ont été également stérilisés, tout comme les vestiaires, les ballons, la pelouse, le banc des remplaçants et tout l’espace d’entrainement.

Les Aigles de Carthage devaient, rappelle-t-on, affronter la Tanzanie, en aller et retour, et la Libye pour le compte des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations: Cameroun 2021, groupe J, formé également de la Guinée équatoriale.

Liste des joueurs convoqués pour le premier stage (du 08 au 13 juin) :

Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Chérifia, Wajdi Kechrida, Saddem Ben Aziza, Nessim Hnid, Mortadha Ben Ouannès, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Mohamed Ali Ben Romdhane, Naim Sliti, Fakhreddine Ben Youssef, Saad Bguir, Bassem Srarfi.

Lliste des joueurs convoqués pour le second stage (du 16 au 21 juin) :

Atef Dkhili, Aymen Dahmene, Hamza Mathlouthi, Zied Boughattas, Hani Amamou, Skander Laabidi, Houssem Dagdoug, Mohamed Methnani, Ahmed Khalil, Taha Yassine Khenissi, Mohamed Ali Ben Hammouda, Yassine Chammakhi, Firas Belarbi.

Programme des entraînements :

Premier stage :

Lundi 8 juin : 17h30

Mardi 9 juin : 17h30

Mercredi 10 juin : 17h30

Jeudi 11 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30.

Vendredi 12 juin : 17h30

Samedi 13 juin : 9h30

Second stage :

Mardi 16 juin : 17h30

Mercredi 17 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30.

Jeudi 18 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30.

Vendredi 19 juin: 17h30

Samedi 20 juin: 17h30

Dimanche 21 juin: 9h30