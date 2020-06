Tunisie : Le parti des travailleurs appelle au soutien des mouvements militants dans les pays capitalistes

Le parti des travailleurs a appelé, dimanche, “les forces révolutionnaires et progressistes dans le monde à soutenir les mouvements militants dans les pays capitalistes pour dénoncer la marginalisation et l’appauvrissement et défendre les droits fondamentaux des travailleurs”.

Les mouvements de protestation continuent aux Etats-Unis et dans d’autres pays pour dénoncer le racisme et la violence policière suite à la mort de l’Afro-Américain George Floyd, le 25 mai dernier.

Le parti des travailleurs condamne dans une déclaration “la politique de la répression fasciste menée par l’administration Trump contre les mouvements légitimes dénonçant l’injustice, l’appauvrissement et la précarité”. “Une situation qui, selon le parti des travailleurs, s’est aggravée après la crise sanitaire de coronavirus provoquant la mort des milliers d’américains pauvres et permettant ainsi de démasquer la démagogie impérialiste et capitaliste”.

Le parti des travailleurs salue la contestation américaine et la mobilisation des citoyens européens qui sont de nature à “élargir le champ de la lutte des classes contre les politiques capitalistes en faveur d’une alternative socialiste mettant fin à l’exploitation et à l’aliénation”.