A l’occasion de la Journée olympique 2020 qui sera célébrée le 23 juin, le CNOT lance l’album numérique des olympiens tunisiens.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du souci du CNOT de préserver la mémoire nationale du sport et de pérenniser le parcours des sportifs tunisiens ayant défendu les couleurs de notre pays aux différentes olympiades depuis la première participation de la Tunisie aux Jeux olympiques de Rome 1960, s’agissant d’une marque de reconnaissance à eux tous pour leur contribution au rayonnement de notre pays parmi toutes les nations du monde.

Elle se traduira par une large opération de collecte des photos individuelles ou de groupe des olympiens racontant leur histoire avec les Jeux Olympiques.

Aussi, et outre la collection en sa possession, le CNOT invite tous les sportifs, entraîneurs, corps médical et paramédical, responsables, administratifs, arbitres, journalistes…qui détiennent des photos illustrant leur participation aux jeux olympiques, de bien vouloir les lui poster, accompagnées d’un bref commentaire conformément au formulaire contenu dans le lien ci-dessous.

Cette initiative vise à inciter les olympiens et leurs familles à remonter le temps et à replonger dans leurs archives dans le but d’enrichir la médiathèque sportive du CNOT et de constituer leur album numérique, à même de pérenniser leur carrière.

L’album qui sera rendu publique le 23 Juin, sur le site officiel du CNOT et dans le groupe Facebook « Forum des Olympiens Tunisiens », servira également à constituer une plate-forme de communication entre eux tous et avec leurs fans et l’ensemble du peuple tunisien.

Une sélection mensuelle des meilleures photos seront publiées sur le compte instagram « Album des Olympiens Tunisiens » et sur la page Facebook officielle du CNOT.

L’appel est lancé à tous les tunisiens ayant obtenu une accréditation, quelle qu’en soit la catégorie, lors de l’une ou de plusieurs éditions (s) des jeux olympiques.

Grâce à vous, et avec vous, votre mémoire sera pérenne.

Pour poster vos photos, cliquez sur le lien :

http://www.cnot.org.tn/album- des-olympiens/