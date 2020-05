Tunisie : Calendrier de dépistage sanitaire destiné aux étudiants, enseignants et agents concernés par la rentrée universitaire

Les ministères de la santé et de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ont annoncé que les étudiants, enseignants et agents résidents actuellement dans les gouvernorats hors de leur lieux de travail et venant des zones classées rouges en matière de propagation de coronavirus seront soumis au dépistage sanitaire avant le déplacement aux établissements universitaires.

Les deux ministères ont souligné dans un communiqué conjoint publié vendredi, que les gouvernorats qui sont considérés comme foyers de contamination sont Tunis, Manouba, Ben Arous, Ariana, Sousse, Gafsa, kébili, Tataouine et Médenine. Ces mesures sont prises dans le but de vérifier qu’ils ne sont pas des porteurs asymptomatiques du Covid 19 lit-on dans le communiqué.

Le dépistage sanitaire ne concerne pas les étudiants et enseignants qui devront se déplacer dans les gouvernorats du grand tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et manouba), selon le même communiqué, qui fixe par ailleurs, le calendrier par date des différentes opérations de dépistage et les espaces qui leur sont réservés.

Les dépistages sanitaires seront effectués selon des délais précis à savoir le 1er juin pour les natifs des mois de janvier, février et mars, le 2 juin pour ceux qui sont nés les mois d’ avril et mai, le 3 juin pour les natifs de juin et juillet, le 4 juin pour les natifs des mois d’Aout et septembre et le 5 juin pour ceux qui sont nés les mois d’octobre, novembre et décembre.

Les personnes concernées par le dépistage sanitaire doivent se présenter munis de leur carte d’identité nationale et de la carte d’étudiant.

La directrice de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé, Ahlem Gzara a affirmé dans une déclaration à la TAP que les délais des dépistages sanitaires ont été répartis selon les mois de naissance des étudiants en vue d’éviter l’encombrement et les regroupements, ajoutant que ce calendrier est destiné à environ 13 mille étudiants, parmi la totalité des personnes concernées par la rentrée universitaire, prévue pour le lundi 8 juin 2020.