Tunisie – Rentrée scolaire 2020-2021 : Les besoins du marché s’élèvent à 6200 tonnes de livres et 6000 tonnes de cahiers scolaires

La rentrée scolaire 2020-2021 nécessite de fournir 6200 tonnes de livres scolaires avant la fin de juillet 2020 et 6000 tonnes de cahiers scolaires avant la fin du mois d’août, c’est ce qui ressort d’une réunion tenue mercredi, entre le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef et le PDG de la Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA), Labid Ghodhbani.

Cette réunion a été consacrée à l’examen des mesures à entreprendre pour garantir la réussite de la rentrée scolaire et les mécanismes à mettre en place pour que la SNCPA reprenne son activité durant la deuxième phase du déconfinement ciblé.

Le ministre a, à cette occasion, souligné l’importance du rôle joué par la SNCPA qui emploie 300 personnes de manière directe et 3000 personnes d’une manière indirecte, dans l’approvisionnement du marché intérieur en papiers, appelant à réunir toutes les conditions de réussite de la prochaine rentrée.