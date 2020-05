Tunisie : Les syndicats de l’éducation réitèrent leur rejet de l’exploitation de l’espace éducatif à des fins politiques

Les syndicats de l’éducation relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont réitéré, jeudi, leur rejet de toutes les formes d’exploitation de l’espace éducatif à des fins politiques, et ce, afin d’assurer la réussite de la rentrée scolaire, affirmant leur disposition à garantir le bon déroulement des examens aux niveaux de la surveillance et de la correction.

Dans un communiqué publié, jeudi, les syndicats de l’éducation ont relevé quelques tentatives d’exploitation, par des partis politiques des espaces éducatifs à des fins partisanes, outre le collage de bannières politiques dans ces espaces, la distribution de masques sanitaires et aides sociales portant les noms et slogans de partis politiques dans les entourages de ces établissements.

Ils ont appelé les autorités de tutelle à maintenir les établissements éducatifs à l’écart des tractations politiques et de faire preuve de neutralité dans le respect de la constitution et des lois et règlements en vigueur, annonçant le boycott des différents comités régionaux ou locaux chaque fois que leur composition s’élargit aux non-représentants des ministères concernés dans le processus lié à la réussite des examens et débats nationaux.

Les syndicats de l’éducation ont à cet effet affirmé leur disposition à contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie pour l’année scolaire en cours, et à relever les défis en matière d’examens et de débats nationaux, à travers l’appel à la formation de commissions mixtes avec le ministère de l’Education, chargés de la recherche des solutions à même d’adapter les recommandations des autorités concernées avec les échéances de l’éducation nationale, en rapport avec la situation sanitaire dans le pays.

Dans ce contexte, les syndicats de l’éducation ont rappelé qu’ils avaient contribué à l’élargissement de l’espace de participation pour inclure les régions et les localités, avec la conviction solide de leur capacité à surmonter les obstacles pour garantir toutes les conditions de santé et de sécurité pour les élèves et pour les différents acteurs du système éducatif, que se soit lors de la session de contrôle du baccalauréat ou lors des phases d’examens, de collecte des copies des épreuves et leur correction.