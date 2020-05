Tunisie : Ouverture de 4 concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé lundi, dans un communiqué, l’organisation de 4 concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs en mathématiques et physique (M-P), en physique et chimie (P-C), en Technologie (T) et en Biologie et géologie (B-G) et ce, au titre de l’année universitaire 2020-2021.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature sur le site www.cingenieur.rnu.tn est fixée au lundi 1er juin 2020 pour tous les candidats sachant que les épreuves se dérouleront entre le 11 et le 18 juillet 2020.

Selon le communiqué, sont autorisés à participer à l’un des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs, les étudiants ayant accompli un cycle préparatoire d’entrée aux établissements de formation d’ingénieurs et répondant à l’une des conditions suivantes :

-Avoir suivi régulièrement les enseignement de deuxième année d’un cycle préparatoire tunisien au sein d’un établissement d’enseignement supérieur public ou privé au cours de l’année universitaire 2019-2020, n’ayant pas redoublé plus d’une seule fois et être présenté par l’établissement d’origine.

-Avoir suivi régulièrement les enseignements de deuxième année d’un cycle préparatoire étranger au cours de l’année universitaire 2019-2020

-Avoir accompli la deuxième année d’un cycle préparatoire tunisien dans un établissement d’enseignement supérieur public ou privé et ayant été présenté par leur établissement d’origine au titre de l’une des deux années qui précèdent l’année universitaire 2019-2020, à l’exclusion de ceux ayant réussi un concours précédent et ayant confirmé, dans les délais leurs admissions dans l’une des institutions de formation d’ingénieurs.

Ainsi que les étudiants méritants ayant suivi régulièrement les enseignements de deuxième année du diplôme national de licence du système ” LMD ” dans les mentions des sciences et techniques au cours de l’année universitaire 2019-2020, n’ayant pas redoublé dans leurs études universitaires.

A noter que les pièces à fournir, les dates et les lieux des épreuves sont disponibles sur le site du ministère.